США могут развернуть ядерные силы в Южной Корее

Выяснилось, что ядерное оружие Соединенных Штатов может появиться в Южной Кореи. Такие выводы аналитики сделали после того, как лидеры двух стран утвердили руководство по созданию интегрированной системы расширенного сдерживания на Корейском полуострове. Напомним, ранее об этом сообщила администрация президента Южной Кореи Юна Сук Ёля.

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Иными словами, теперь у США появилось официальное право на развертывание своих ядерных сил на Корейском полуострове и вокруг него. Как пишет агентство Reuters, это нужно для сдерживания «потенциальные ядерные атаки» со стороны Северной Кореи.

Ядерное оружие США опасно устарело и нуждается в финансах

Кстати, ранее известный политолог, публицист и историк, президент Центра системного анализа и прогнозирования, бывший дипломат Ростислав Ищенко заявил о возможном применении США ядерного оружия на Украине.