Белый дом: ВСУ будут сами защищать воздушное пространство Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские военнослужащие будут сами защищать воздушное пространство над Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон выступает за использование систем ПВО самими украинцами, без привлечения к этому стран НАТО. Таким образом Салливан прокомментировал предложение Украины к Польше — ранее Киев призвал польских военных сбивать российские ракеты над украинской территорией.

«Наша позиция состоит в том, чтобы доставить средства ПВО на территорию Украины, чтобы Украина могла использовать их наиболее эффективно, чтобы защищать свое небо. <...> Поэтому мы обращались к каждому союзнику с просьбой предоставить все средства ПВО, какие они могут, поскольку мы хотим, чтобы как можно больше стратегических систем ПВО находилось на территории Украины и использовалось украинцами для защиты неба», — заявил он.

Ранее Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной.