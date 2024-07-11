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Глава парламента российского региона собрался в зону СВО

Председатель заксобрания Карелии Элиссан Шандалович уйдет в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава российского региона Артур Парфенчиков, соответствующий пост появился на его странице во «ВКонтакте».

Глава заксобрания Карелии собрался в зону СВО
© РИА Новости
«На СВО уходит наш коллега, председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович. Сегодня он объявил о своём решении на заседании парламента», — написал политик.

Он поддержал решение Шандаловича, а также отметил, что его многолетний опыт работы врачом будет востребован в зоне боевых действий.

Военные новости
Элиссан Шандалович
Артур Парфенчиков