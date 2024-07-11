Глава заксобрания Карелии собрался в зону СВО

Председатель заксобрания Карелии Элиссан Шандалович уйдет в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава российского региона Артур Парфенчиков, соответствующий пост появился на его странице во «ВКонтакте».

«На СВО уходит наш коллега, председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович. Сегодня он объявил о своём решении на заседании парламента», — написал политик.



Он поддержал решение Шандаловича, а также отметил, что его многолетний опыт работы врачом будет востребован в зоне боевых действий.