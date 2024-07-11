США объявят о военной помощи Украине для ударов по России

Президент США Джо Байден объявит об отправке новой военной помощи Украине в размере 225 миллионов долларов для нанесения ударов по территориям России, находящемся рядом с Харьковской областью. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

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«Вашингтон направит Киеву военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов (...) Туда будут включены боеприпасы для нанесения ударов по территории России, находящейся рядом с Харьковской областью», — сообщает агентство.



Источники, пожелавшие остаться анонимными, уточнили, что в новый пакет помощи войдут установки HIMARS, минометные системы и ряд артиллерийских снарядов.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не намерены пересматривать позицию по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, несмотря на недовольство украинского руководства. Салливан также подчеркнул, что США рассчитывает на посту истребителей F-16 ВСУ, предполагая, что они будут применяться на передовой.