В Польше предложили готовить миллионы добровольцев к службе в ВСУ

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера предложил готовить «миллионы» беженцев из Украины в новом учебном центре НАТО. Его слова приводит Associated Press.

Речь идет об учебном центре, который НАТО создает совместно с Украиной.

«В идеале он должен был бы использоваться для обеспечения военной подготовки потенциально "миллионов" украинских гражданских лиц, живущих за границей», — сказал Севера.



Кроме того, по его словам, этот учебный центр нужен еще и для того, чтобы украинцы делились со странами-членами НАТО опытом, который они получили во время конфликта с РФ. Также Севера призвал другие страны разрешить ВСУ использовать полученное от стран Запада оружие «так, как они сами решат».