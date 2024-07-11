В США рассказали, где будут располагаться F-16 для Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отправленные ВСУ истребители F-16 будут располагаться на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Салливан сделал во время брифинга с журналистами. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, будут ли истребители подниматься в воздух с баз НАТО. Кроме того, Салливан также не уточнил, сколько именно истребителей будет отправлено Украине.

«Самолеты F-16 будут базироваться на Украине. <...> Не могу поделиться этим (информацией о количестве — прим. ред.) по оперативным соображениям. Мы сказали, что приступили к передаче, что украинские военные летчики будут применять истребители F-16 этим летом», — заявил он.



Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ получат F-16 уже этим летом.