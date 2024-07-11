На Украине назвали число женщин на передовой

Боевые задачи на передовой в настоящее время выполняют более 10 тысяч украинских женщин. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает ТАСС.

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По ее словам, все больше украинских женщин выбирают служить в силах обороны страны.

Генштаб ВСУ назвал «самую горячую точку» на фронте

Ранее командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко предложил сделать военнообязанными всех украинок с 18 лет.

Министерство юстиции Украины также допустило мобилизацию осужденных женщин. Отмечается, что в законодательстве страны нет никаких ограничений на этот счет.