Украине пообещали боеприпасы для F-16

Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для самолетов F-16. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Александр де Кроо, передает «РИА Новости».

По его словам, поставки боеприпасов для F-16 Украине являются важным шагом вперед, который позволит «обеспечить часть той системы ПВО, на которую рассчитывает Киев».

«Ряд стран, в том числе Бельгия, пообещали предоставить необходимое для снаряжения F-16», — сказал де Кроо на саммите НАТО в Вашингтоне.



Он отметил, что передача Украине F-16 — только часть работы коалиции Бельгии, Норвегии, Дании и Нидерландов, которая также включает в себя подготовку обслуживающего персонала, пилотов и обеспечение инфраструктуры на месте для размещения самолетов.

Всего Брюссель намерен поставить Киеву до 2028 года 30 F-16, первые из них он получит до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выделили еще 300 миллионов евро на закупку боеприпасов к истребителям F-16 для ВСУ.