В Совфеде назвали возможный ответ России на размещение ракет США в Германии

Наша страна может договориться об аналогичных действиях с Кубой, КНДР, Венесуэлой и Никарагуа. По мнению первого зампреда комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, Соединённые Штаты не будут размещать в ФРГ гиперзвуковые ракеты, поскольку американская промышленность пока не демонстрирует успехов в их производстве.

«Тем не менее факт остаётся фактом — там будут размещаться очень серьёзные виды вооружений. Они представляют для нас реальную опасность», — отметил сенатор в эфире телеканала «Россия 24».



Шольц оценил планы США по размещению ракет в Германии

Джабаров сообщил, что РФ может разместить свои гиперзвуковые ракеты на Чукотке, Дальнем Востоке и Камчатке, что заставит США «почувствовать реальную угрозу». Он резюмировал, что американцы «опять подставляют под удар России Германию» и история ничему не учит немцев.