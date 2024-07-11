Страны НАТО договорились о совместной разработке крылатых ракет

Париж, Берлин, Рим и Варшава договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Франция, Германия, Италия и Польша подписали соответствующее соглашение по данному вопросу на полях саммита НАТО в Вашингтоне. С помощью разработки крылатых ракет большой дальности они рассчитывают «заполнить пробел в европейских арсеналах, который обнажил конфликт на Украине». Речь идет о ракетах дальностью свыше 500 километров.

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При этом другие СМИ утверждают, что дальность будет свыше 1000 километров, чтобы они смогли «достигать российских целей с немецкой территории».