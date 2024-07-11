Аргентина передаст Украине вертолеты

Власти Аргентины выразили готовность отправить Украине новый пакет военной помощи, в который войдут вертолеты Ми-17E. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Как сообщает источник, указанные вертолеты были ранее закуплены у России. Помимо них в пакет военной помощи также войдет стрелковое оружие и боеприпасы для артиллерии и минометных систем.

Напомним, что впервые о передаче Украине вертолетов Ми-171E в Аргентине заговорили в конце 2023 года. Тогда стало известно, что боевые машины были получены от России в 2011 году. Оба вертолета в данный момент не используются, так как были списаны из-за необходимости капитального ремонта.

Ранее аргентинский депутат заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Россией.