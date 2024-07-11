Медведев: РФ активно строит новые пороховые заводы

Россия сейчас создает новые пороховые заводы и переоснащает старые, чтобы отрасль работала не на пределе возможностей. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии.

Политик напомнил ситуацию, которая была в начале специальной военной операции.

"Наши пороховые предприятия тогда работали на пределе своих возможностей. Для наращивания производства порохов, взрывчатых веществ, для того, чтобы поднять отрасль спецхимии на новый уровень, министерство промышленности [и торговли] запустило инвестиционные проекты, которые получили поддержку", - рассказал он.



Как отметил Медведев, сейчас "идет реконструкция действующих и строительство новых зданий, сооружений и в целом предприятий спецхимии".

"Инвестиции миллиардные. Предусмотрено техническое оснащение", - добавил он.



Замглавы Совбеза РФ обратил внимание, что на таких предприятиях используются отечественные разработки.