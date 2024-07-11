Названа возможная дальнейшая судьба неразорвавшейся ракеты HIMARS

Неразорвавшуюся ракету от американского комплекса HIMARS обезвредят и отправят на анализ, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, российские специалисты смогут благодаря этой находке изучить систему управления ракеты.

Я думаю, она будет нашими саперами обезврежена и транспортирована для анализа конструктивных особенностей этого боеприпаса. В первую очередь будет исследована система управления, целеуказания и самое главное — позиционирование ее в полете, — объяснил эксперт.



Полковник отметил, что вероятно удастся выяснить, как бороться с этим американским комплексом. Также, если испытают баллистику этой ракеты, могут появиться рекомендации для российских ПВО.

Вероятно, в ракете произошел внутренний сбой, добавил Матвийчук. Поэтому она не разорвалась и попала в руки российским конструкторам, заключил эксперт.

Ранее неразорвавшаяся ракета, выпущенная ВСУ из РСЗО HIMARS, упала на территории больницы в Пролетарском районе Донецка. Она практически полностью сохранила свой внешний вид: на ней заметны маркировки и дата выпуска от сентября 2020 года. Кроме того, отмечается, что речь идет об управляемой ракете калибром 227 мм GMLRS М-30А1.