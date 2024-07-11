Названа доля россиян в подконтрольной РФ части Харьковской области

Больше половины жителей подконтрольной РФ части Харьковской области являются гражданами России, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Газета.Ru

«Около 60% жителей, проживающих именно на подконтрольной территории Харьковской области, это касается как раз вот этих 34 населенных пунктов, где установлен административный контроль, являются гражданами Российской Федерации», — сказал Ганчев. BFM.RU

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России контролируют 52 населенных пункта в Харьковской области. Lenta.ru