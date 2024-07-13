Глава МИД Польши сделал заявление о роли Варшавы в украинском конфликте

Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом в ходе выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«На этом этапе это идея», — подчеркнул министр.



Как отметил Сикорский, в соглашении Киева и Варшавы по безопасности говорится, что польская сторона изучит соответствующий шаг. Глава МИД Польши добавил, что Киев не против, если Польша будет сбивать ракеты ВС РФ над украинской территорией.

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До этого Сикорский говорил, что НАТО не собираются принимать Украину в ближайшее время, так как не намерены участвовать от ее имени в боевых действиях.

Ранее американский профессор назвал ужасными результаты Украины на поле боя.