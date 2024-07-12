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Эксперт раскрыл очередной шаг Запада на пути ядерной эскалации против РФ

Размещение американского дальнобойного оружия на территории Германии является шагом на пути ядерной эскалации со стороны Запада, Россия не может игнорировать соответствующие действия со стороны США. Об этом в беседе с ТАСС заявил американский эксперт в области противоракетной обороны (ПРО) Теодор Постол.

Раскрыт очередной шаг Запада на пути ядерной эскалации против РФ
© Газета.Ru
"Мне сложно понять, каким образом правительство России будет способно игнорировать столько чрезвычайно серьезную эскалацию Соединенными Штатами ядерной угрозы с их стороны в адрес России", - подчеркнул он.

Шаги США и ФРГ показывают перспективу появления в Германии модификации системы ПРО Aegis Ashore, которая уже существует на севере Польши. Посредством этой системы, отметил эксперт, можно применять и ракеты с ядерным оснащением.

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До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о размещении американских ракет средней и малой дальности в Германии стало попыткой спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление. В документе говорится, что США начнут "эпизодически" размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

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