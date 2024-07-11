СМИ: ВС РФ успешно используют «слабое место» Украины

Обозреватель Forbes Дэвид Акс заявил, что российские силы успешно находят слабые места в украинской ПВО. По его словам, ВС РФ стали запускать больше беспилотников над украинскими военными аэродромами и наносить по ним удары ракетами «Искандер».

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Акс подчеркнул, что проблемы Украины связаны не только со слабой системой ПВО, но и с дефицитом истребителей. По оценкам аналитиков, за 28 месяцев украинские ВВС потеряли как минимум 28 самолетов МиГ-29.

Польша и Словакия пожертвовали 27 истребителей МиГ в качестве замены, но некоторые из этих самолетов оказались непригодны для полетов и годились только на запчасти, отмечает автор Forbes. В то же время он считает, что Украина больше нуждается в дополнительных системах ПВО, чем в новых истребителях.

Ранее в ходе саммита НАТО президент США Джо Байден пообещал Украине поставки «десятков» тактических систем ПВО. Он заявил, что США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия также предоставят Украине пять стратегических систем ПВО.

Комментируя итоги саммита, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал одной из главных задачей НАТО подавление России. Он подчеркнул, что это потребует от РФ «продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для контрсдерживания».