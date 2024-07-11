Поражение ВСУ под Харьковом может привести к фатальным последствиям для карьеры Владимира Зеленского, предположила сенатор Ольга Епифанова. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

В последние месяцы, на фоне поражений ВСУ на всех направлениях, в общественном пространстве развернулась дискуссия о дальнейшей судьбе Зеленского. В частности, эксперты спорят о том, какое событие станет триггером, что повлечет за собой смещение украинского лидера.

«Запад легко меняет марионеточных правителей. В каком случае его могут сменить? Полагаю, в случае поражения ВСУ на Харьковском направлении, где российские войска с успехом продвигаются», — пояснила Епифанова.



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Ранее депутат Алексей Журавлев сообщил, что Запад может заменить Зеленского на Валерия Залужного, назначенного главой дипмиссии в Лондоне после отставки с поста главкома ВСУ, либо на руководителя офиса президента Андрея Ермака — одну из ключевых фигур украинской гражданской администрации.

По его мнению, обе персоны более договороспособны, чем украинский лидер. К тому же они имеют несравнимый интеллектуальный потенциал.