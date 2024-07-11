Российские солдаты при помощи ракетных комплексов «Кинжал», «Искандер» и «Калибр» ударили по украинским позициям. Под удар попал и «генеральский бункер» украинской армии в Кривом Роге. Как уверяет военкор Андрей Ревнивцев, координаторы бункеры и других объектов российским солдатам «слили» сами ВСУ.

© Минобороны РФ

«За эмоциональными сообщениями из Киева осталась незамеченной куда более интересная и не менее важная информация о прилетах, которую замалчивают украинские СМИ, замыливая данные об ударах и их результатах. <…> „Кинжал“ рванул генеральский бункер в Кривом Роге. Координаты, место и время „слили“ военнослужащие ВСУ», — передает «Царьград», ссылаясь на данные своего военкора.



Тот уверен, что украинские солдаты специально допустили утечку информации, чтобы отомстить своего командованию.

СК назвал число иностранцев, воюющих на стороне Украины

Военкор Ревнивцев также отмечает, что момент удара по бункеру и другим объектам произошел в момент массированного обстрела Киева и других территорий. При этом украинские СМИ эти удары открыто освещали, в то время как другие атаки осознанно игнорировали, уверен военкор РФ. Таким образом украинские журналисты пытались избежать домыслов о неэффективности командования ВСУ, добавил журналист.

В Киеве 8 июля гремели мощные взрывы. Была атакована как столица страны, так и другие территории. Тогда воздушная тревога звучала по всей территории. Отмечается, что в этот момент был атакован и Кривой Рог.