Западные поставки вооружения для применения против России могут спровоцировать полномасштабную войну.

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Об этом говорится в статье американского издания The American Conservative, выдержки из которой приводит РИА Новости.

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Авторы публикации, в частности, указывают на весьма реальную опасность расширения конфликта, которая связана с тем, что «Запад безрассудно подталкивает марионеточную войну к полномасштабному конфликту с отправкой смертоносного оружия для применения против России и союзного персонала для помощи в использовании этого оружия».

«Союзники по НАТО сделали склон к полномасштабной войне с Россией ещё более скользким», – пишет American Conservative.



При этом отмечается, что решимость администрации главы Белого дома Джо Байдена разжигать конфликт, который Украина вряд ли выиграет, нельзя назвать гуманной.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук заявил, что НАТО сейчас полным ходом готовится к войне с Россией.