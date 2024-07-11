Украинские власти эвакуируют детей из Харьковской области, но бросают пенсионеров, оправдывая это тем, что те ждут русских. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, передают РИА Новости.

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По его мнению, Киев эвакуирует детей, чтобы в будущем «промыть им мозги». Их перевозят на Западную Украину, чтобы через некоторое время они могли взять в руки оружие и воевать против России.

При этом старики не представляют интереса для украинских властей, поэтому их бросают и обвиняют в том, что они ждут русских, утверждает Ганчев.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины подтянули резервы на север Харьковской области из-за страха прорыва обороны. При этом украинские войска несут большие потери.