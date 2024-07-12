Прятались в норах: 13 мигрантов привезли в военкомат Новосибирска

В пятницу, 12 июля, офицеры военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону провели очередной рейд на Хилокском рынке Новосибирска.

В ходе проведенных мероприятий было проверены 34 лица, из которых 13 человек доставлены в военные комиссариаты и поставлены на воинский учет. При этом за прошедшую неделю двух человек из числа натурализованных граждан призвали на военную службу, а еще один натурализованный гражданин заключил контракт о прохождении военной службы с МО РФ.

«Почти всегда торговцы на рынке стараются спрятаться. Некоторые даже в специальных ямах или норах. Часто закрываются в лавках, некоторые просто теряются, пугаются, а кто-то, конечно, ведёт себя агрессивно», — говорит источник VN.ru в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.



Он опроверг устоявшееся мнение, что торговцы заранее узнают в проведении рейда на Хилке.

«Эту информацию никто и никогда не афиширует, я сам узнаю, как правило, за несколько часов до рейда», — добавил источник.



Добавим, что сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону в ближайшем будущем продолжат рейдовые мероприятия с целью противодействия незаконной миграции, а также по выявлению лиц, приобретающих российской гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет.