В Минобороны России заявили, что российские военные освободили населенный пункт Восход в ДНР. Об этом говорится в сводке ведомства. ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве. RT на русском

Несколько дней назад военные РФ взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР. Чуть позже стало известно об освобождении Яснобродовки, также в ДНР. Постепенно бойцы также продвигаются в Часовом Яре. Ura.Ru