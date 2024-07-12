Минобороны Великобритании опровергает информацию о том, что разрешало применять дальнобойные ракеты Storm Shadow с Украины по целям в глубине российской территории. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

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В канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера также заявили, что правительство "не меняло позицию" в отношении использования Storm Shadow. Согласно источникам издания в оборонной среде, для выдачи разрешения на удары этими ракетами со стороны Украины по объектам в глубине российской территории требуется согласие трех стран. В частности, The Daily Telegraph указала, что Storm Shadow производится Великобританией совместно с Францией. Источник газеты, отвечая на вопрос о том, будет ли Storm Shadow применяться для ударов по территории РФ в границах на начало 2014 года, подчеркнул, что "этого не произойдет".

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О возможности использования Storm Shadow по целям в глубине российской территории сообщало 10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на Стармера, который общался с журналистами по пути на саммит НАТО в США. Премьер сказал, что ракеты, "безусловно, должны применяться в соответствии с международным гуманитарным правом", подчеркнув, что они должны быть использованы для "оборонных целей".

"Но это Украине решать, как использовать их для этих оборонных целей", - сказал Стармер.



Ранее The Daily Telegraph сообщила, что британское военное командование сочло неуместными высказывания Стармера, который подтвердил выдачу разрешения на применение Storm Shadow вглубь российской территории. По мнению источников издания в военной сфере, Стармер "зашел слишком далеко", позволив сделать достоянием общественности позицию Лондона в отношении применения Storm Shadow против РФ. В британском военном командовании полагают, что подобные планы следует держать в тайне до тех пор, пока они не будут реализованы. Согласно изданию, ракеты Storm Shadow в этом году еще не применялись по целям, расположенным в глубине российской территории. Этот вопрос еще обсуждается, отмечали источники.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 10 июля назвал заявления Стармера "очередным безответственным шагом".

"Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры", - сообщил Песков.



Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин обращал внимание на то, что без задействования британских специалистов запуск таких ракет невозможен.