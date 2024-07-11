Балканские страны создадут военный коридор НАТО

Главы оборонных ведомств Болгарии, Греции и Румынии во время саммита НАТО подписали документ о намерении создать военный логистический коридор для переброски войск альянса на восточный фланг. Об этом сообщил министр обороны Греции Никос Дендиас.

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«Вместе с коллегами из Болгарии и Румынии мы подписали письмо о намерениях создать коридор военной мобильности», — заявил он в соцсетях.



Отмечается, что военный коридор объединит четыре стратегически важных порта в регионе — Салоники, Александруполис, Варну и Константиницу.

Как писала «Парламентская газета», ранее власти Норвегии, Финляндии и Швеции договорились создать военно-транспортный коридор. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере уточнил, что коридор нужен для быстрой переброски военнослужащих и оборудования из норвежских портов через Швецию и Финляндию.