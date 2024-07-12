Шольц объяснил Кисиде необходимость размещения ракет США в ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что планы по размещению на территории Германии новых американских ракет не будут способствовать эскалации с Россией. Такое мнение он высказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Канцлер отметил, что это оружие служит сдерживающим фактором и с самого начала предназначалось для предотвращения атак из "безопасного тыла".

"Это повышает безопасность из-за эффекта сдерживания. <...> И что нас всегда беспокоит, так это предотвращение войны", - сказал Шольц.



Он вновь заверил, что Германия будет организовывать поставки оружия на Украину таким образом, чтобы они не привели к прямой конфронтации с Россией.

"Мы так же ясно, как и при принятии решений в рамках НАТО, заявляем: не будет никаких решений, никаких поставок оружия, никаких вариантов использования оружия, которые могли бы привести к эскалации войны России против Украины", - утверждал глава правительства ФРГ.



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По его словам, принимаемые решения всегда учитывают безопасность ФРГ и НАТО.

10 июля было обнародовано совместное заявление США и ФРГ, в котором сказано, что Вашингтон начнет с 2026 года размещать на германской территории новые средства огневого поражения большей дальности, чем средства, развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подобные планы Вашингтона повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.