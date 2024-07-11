Майор Рыжкович заманил отряд ВСУ в ловушку и расстрелял из пулемета

Минобороны РФ рассказало о грамотных действиях майора Алексей Рыжковича. Его подразделение занимало оборону на переднем крае, когда на него началась атака ВСУ.

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Грамотно оценив обстановку, офицер дал команду мотострелкам пропустить противника в глубину переднего края, а затем сомкнуть фланги.

"Благодаря хорошо исполненному тактическому приему основные силы врага были окружены и уничтожены", - сообщили в военном ведомстве.



Бой продолжался несколько часов. Огнем из пулемета майор Рыжкович лично уничтожил пять боевиков. А его подразделение удержало свой участок и не допустило прорыва обороны в зоне ответственности.