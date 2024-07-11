$87.86-0.1595.32-0.02
Почта

Швеция не будет передавать Украине Gripen в связи с поставками F-16

Швеция по согласованию с Киевом не будет поставлять Украине истребители JAS 39 Gripen, пока действует программа поставок F-16. Об этом заявил министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрём.

Швеция не будет передавать Украине Gripen в связи с поставками F-16
© globallookpress.com
"Это решение было принято потому, что Украина пришла к выводу, что использование двух систем воздушного истребителя одновременно - как F-16, так и Gripen - это уже слишком", - сказал он в интервью радиокомпании "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) на полях саммита НАТО.

По словам министра, принятое решение не означает, что в перспективе Швеция не будет готова поставлять Украине свои истребители Gripen, "когда программы поставок F-16 будут завершены".

Военные новости
Тобиас Билльстрем
НАТО