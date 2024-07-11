Нарышкин отметил профессионализм военных врачей в зоне СВО

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил профессионализм военных врачей, выполняющих свой служебный долг в зоне специальной военной операции (СВО). В ходе заседания круглого стола по истории военной медицины он назвал современных военных медиков продолжателями гуманистической традиции самоотверженных советских военных врачей, боровшихся за жизни людей в годы Великой Отечественной войны.

Говоря о труде советских медиков, Нарышкин отметил, что события Великой Отечественной войны навсегда останутся наиболее яркой страницей в истории отечественной военной медицины. "Тогда за 4 года через военные госпитали прошло более 22 млн человек, благодаря самоотверженности и профессионализму советских медиков более 70% из них (из попавших в госпитали - прим. ТАСС) были возвращены в строй. На протяжении всей войны наши врачи, особенно военно-полевые хирурги, находились на переднем крае борьбы, сражались за каждую жизнь", - акцентировал внимание председатель РИО, уточнив, что 47 медицинским работникам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

"В наши дни продолжателями этой высокой гуманистической традиции являются военные врачи, выполняющие свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции. Они не только оказывают неотложную медицинскую помощь в полевых операционных, но и проводят эвакуацию пострадавших с поля боя, спасают жизни мирным гражданам, ведут огромную работу по реабилитации военнослужащих", - указал Нарышкин.

Он назвал сохранение памяти о достижениях отечественной военной медицины приоритетной задачей для многих членов Российского исторического общества. Так, отметил председатель РИО, продюсерский центр Cinema Production в настоящее время готовит документальный фильм, посвященный подвигам военных медиков РФ. "А коллектив Научно-исследовательского института общественного здоровья при поддержке Российского исторического общества и Фонда культурных инициатив планирует новый выставочный проект об истории военной медицины на протяжении последних трех столетий", - рассказал Нарышкин.