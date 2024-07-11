В ФРГ раскрыли подробности размещения в стране дальнобойных ракет США

Дальнобойные ракетные системы Соединенных Штатов будут размещены в ФРГ на ротационной основе, рассказал глава минобороны Германии Борис Писториус. Газета.Ru

«Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США, что мы сами будем инвестировать в развитие и закупку подобного дальнобойного оружия», — отметил он. RT на русском

Ранее в российском МИД подчеркнули, что планы США разместить ракеты в ФРГ направлены на ущерб безопасности России. ТАСС