В Грузии прокомментировали санкции США и ЕС в военной сфере

Решение США перенести на неопределенный срок проведение военных учений «Достойный партнер 2024» и намерение ЕС заморозить выделение €30 млн для Минобороны Грузии не отвечают ожиданиям Тбилиси о перезагрузке отношений с западными партнерами. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. ТАСС

По его словам, отношения страны с западными партнерами нуждается в перезагрузке на фоне событий последних нескольких лет. RT на русском

Кобахидзе также отметил готовность к перезагрузке со стороны Тбилиси. Lenta.ru