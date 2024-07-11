Более 700 иностранных граждан обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

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Отмечается, что в международный розыск из них объявлены 422 лица.

На этой неделе сообщалось, что российские военные в зоне спецоперации на Украине ликвидировали бразильского наемника с позывным Sierra.

6 июля газета New York Times писала, что зверства некоторых иностранных наемников по отношению к российским солдатам внесли раскол в возглавляемое американцами подразделение, принимающее участие в боевых действиях на стороне Киева.

До этого на позициях ВСУ был найден блокнот испаноговорящего наемника, в котором он записывал украинские слова для общения с местными солдатами.

В конце июня Следственный комитет России установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах Вооруженных сил Украины более 3 тыс. наемников из 70 стран.