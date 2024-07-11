Картаполов рассказал, отправят ли срочников осеннего призыва на СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что срочников грядущего осеннего призыва, как и предыдущего, весеннего, не будут отправлять в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам депутата, никаких изменений в этой сфере не планируется, и у «срочников все будет хорошо».

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Напомним, что весенний призыв в России стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. В армию призывают россиян в возрасте от 18 до 30 лет, а срок военной службы составляет один год. Согласно указу, который подписал президент Владимир Путин, набрать на срочную службу планируется 150 тысяч человек. Следующий, осенний призыв, пройдет с 1 октября по 31 декабря.