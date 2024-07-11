В России испытали защищающие от дронов бронеплиты

В Ростехе провели испытания новейших бронеплит, которые будут защищать особо важные объекты от атак дистанционно управляемых дронов, а также от осколков и пуль. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

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Бронеплиты разработали в НИИ стали концерна «Калашников». Во время испытаний образец выдержал попадания пуль от патронов 9х19 миллиметра со стальным сердечником 7Н21, а также осколков гранаты Ф-1, которую подорвали на расстоянии чуть более полуметра.

Плиты были созданы для защиты нефте- и газохранилищ, складов боеприпасов, объектов энергетической инфраструктуры и других важных объектов. Бронепанель состоит из комбинации разных материалов, в Ростехе подчеркивают, что это гарантирует защиту класса Бр3 - то есть защиту почти от любого пистолета.

Также плиты обладают классом защиты от осколков С-2, означающим, что панель не могут преодолеть осколки ручных гранат РГД-5, РГН, РГО и других. При этом вес квадратного метра плиты составляет менее 30 килограммов.

В 2023 году тульский завод «Октава» (входит в Ростех) начал производить штурмовые бронежилеты «Оберег», которые защищают от осколочных снарядов и пуль, в то же время не сковывая движения. Элементы бронежилета изготавливают из особо прочной арамидной ткани. Его нагрудная часть оснащается керамической плитой класса Бр5, а спина - плитой с баллистическим пакетом класса Бр5. Все секции бронежилета имеют противоосколочные и противорикошетные слои.