Пентагон сообщил, что глава ведомства Ллойд Остин в пятницу провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым.

Шеф Пентагона в разговоре с главой российского оборонного ведомства подчеркнул важность сохранения открытыми каналов связи между Россией и Соединенными Штатами.

До этого телефонный разговор между Белоусовым и Остином состоялся 25 июня. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, во время беседы министр обороны США «подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях» продолжающегося конфликта на Украине. Он также отметил, что разговор главы Минобороны РФ и Остина произошел по инициативе американской стороны.

Политолог Богдан Беспалько заявил, что Остин мог позвонить Андрею Белоусову, чтобы договориться о взаимных военных ограничениях.

Белоусов заявлял, что США и их союзники спровоцировали кризис на Украине, и теперь из-за них же он продолжается.