Спецоперация на Украине 11 июля: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 июля 2024 года.
В Великобритании рассказали о бегстве элитной бригады ВСУ
Элитная 47-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины «Магура» замечена в несанкционированном отступлении с позиций из-за натиска войск России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аналитика из Британии Александра Меркуриса.
По его словам, это происходит давно. Отмечается, что большинство украинских бойцов измотаны и деморализованы.
«И это только одно подразделение», — подчеркнул Меркурис.
Модернизация не помогла: ВСУ потеряли два танка M1A1SA Abrams с "мангалами"
За три дня 47-я механизированная украинская бригада «Магура» лишилась еще двух M1A1SA Abrams, сообщает «Российская газета».
Эти боевые машины недавно прошли модернизацию. Разрекламированный Abrams по своей живучести на поле боя не такой, как о нем сообщали западные СМИ.
По этой причине иностранные танки продолжат гореть.
Российские военные поразили склад с ракетами ВСУ в Одесской области
Российские военные поразили склад с ракетами Вооруженных сил Украины, сообщает «Парламентская газета».
Был нанесен удар по порту Черноморска в Одесской области.
Кроме того, в результате обстрела погибли британские наемники.