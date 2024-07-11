Марочко: бывшие украинские заключенные прибыли под Харьков

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Харьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины из числа заключённых.

Об этом информирует РИА Новости.

«На данный момент сведений об отправке их на ЛБС нет, но, по имеющимся данным, они прибудут туда в краткосрочной перспективе», — сказал Марочко.



При этом он уточнил, что амнистированные заключённые находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца.

Ранее четверо украинских сотрудников военкомата были убиты под Харьковом.