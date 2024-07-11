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Марочко: бывшие украинские заключённые прибыли под Харьков

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Харьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины из числа заключённых.

Марочко: бывшие украинские заключенные прибыли под Харьков
© ТАСС

Об этом информирует РИА Новости.

«На данный момент сведений об отправке их на ЛБС нет, но, по имеющимся данным, они прибудут туда в краткосрочной перспективе», — сказал Марочко.

При этом он уточнил, что амнистированные заключённые находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца.

Ранее четверо украинских сотрудников военкомата были убиты под Харьковом.

Военные новости
Андрей Марочко