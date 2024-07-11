На Западном берегу Иордана произошли столкновения ЦАХАЛ с палестинцами

Столкновения израильских военных с палестинцами произошли минувшей ночью на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По информации агентства, столкновения произошли после проникновения израильских военных в деревню Хусан к западу от Вифлеема.

Военные, как сообщается, открыли беспорядочную стрельбу по местным жителям, о пострадавших не сообщается. Ранее в деревне были разрушены два магазина. В деревне Аль-Фандакумия к югу от оккупированного города Дженин солдаты применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также подожгли большие участки посевов.

Агентство также отмечает, что военные совершили рейды на деревни Акаба и Таясир, расположенные к востоку от Тубаса. Там засыпали колодец, лишив местных жителей доступа к воде.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.