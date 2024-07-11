Пять БПЛА нейтрализованы над несколькими регионами РФ

Пять беспилотников были уничтожены и перехвачены за ночь над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Старомихайловку.

В Раде заявили о неисправности некоторых образцов западных систем ПВО

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Ступинском городском округе была отражена атака беспилотника, летевшего в сторону столицы.