Пять БПЛА нейтрализованы над несколькими регионами РФ

Пять БПЛА нейтрализованы над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями
Пять беспилотников были уничтожены и перехвачены за ночь над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Старомихайловку.
В Раде заявили о неисправности некоторых образцов западных систем ПВО
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Ступинском городском округе была отражена атака беспилотника, летевшего в сторону столицы.