Мобилизация: последние новости на сегодня 11 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 июля 2024, в материале «Рамблера».

Участников СВО освободят от исполнительского сбора

Участников специальной военной операции хотят освободить от уплаты исполнительского сбора, сообщает «Парламентская газета».

Речь идет о взыскании, которое накладывает судебный пристав, если не погасить задолженность вовремя. Это 7 процентов от суммы долга. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены рабочей группы по вопросам СВО.

Группа сенаторов и депутатов предложила освободить участников спецоперации от этого вида штрафа, поскольку они по объективным причинам не всегда могут вовремя рассчитаться по долгам, а потому не должно быть оснований для взимания исполнительского сбора.

Гуманитарный груз передала Вологодчина бойцам СВО

Вологодский военкор Михаил Суриков прибыл в волонтёрский центр, чтобы забрать гуманитарную помощь бойцам и привезти её на линию боевого соприкосновения, сообщает vologda.ru.

Он вместе с волонтёрами погрузил в транспорт собранные для военнослужащих личные вещи, лекарственные препараты и необходимую технику. В ближайшее время машина с грузом отправится в зону проведения специальной военной операции.

С начала проведения СВО вологжане отправили в зону боевых действий более 303 тонн гуманитарной помощи.

Ветераны садятся за парты: участники СВО рассказали, чего ждут от учёбы в вузе

В приёмных комиссиях вузов можно увидеть необычных абитуриентов: в военной форме, с орденами и медалями, сообщает pravda-nn.ru.

Это участники специальной военной операции, которые недавно выполняли задачи на передовой, а теперь хотят получить высшее образование.

Сразу несколько ветеранов пришли в приёмную комиссию Мининского университета в Нижнем Новгороде. Помочь в выборе вуза, специальности для поступления готовы социальные координаторы фонда.