Беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны РФ сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Ступинском городском округе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Два беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью

"Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал мэр в Telegram-канале.



Он также отметил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.