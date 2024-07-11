Вертолет Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне СВО

Вертолет Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил подразделения Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.



По данным военного ведомства, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

"Сегодня была поставлена боевая задача на уничтожение живой силы противника, которая окопалась в лесном массиве, в опорном пункте. Экипажи Ми-28, Ка-52 и поисково-спасательного борта Ми-8 выполнили одновременный вылет в заданный район. Боевая зарядка была по 40 неуправляемых ракет, итого 80 ракет на один опорный пункт. Успешно выполнили поставленную боевую задачу, отработали на отлично, вернулись без потерь", - рассказал командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Александр.



По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.