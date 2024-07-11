Дроны западной группировки войск уничтожили технику и опорные пункты ВСУ

FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии западной группировки ВС РФ уничтожили бронетехнику, замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры боевой работы расчетов беспилотников.

"Военнослужащие разведывательного подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью FPV-дронов за последние несколько дней нанесли несколько точных ударов по вражеской технике и опорным пунктам противника", - говорится в сообщении.



Как рассказал командир роты с позывным Бара, дроны-камикадзе позволяют российским военнослужащим "выкуривать" противника, засевшего в укрепленных позициях. "Они сидят в ячейках, в блиндажах, в укрепах. То есть там сбросами (дронами, используемыми для сброса боеприпасов - прим. ТАСС) сильно не поработать. Или такими орудиями, как АГС (автоматический станковый гранатомет - прим. ТАСС), миномет. Они не вскрывают такие укрепленные позиции. Остаются FPV-дроны. <…> После этого враг начинает перемещаться, потому что появляются раненые. И вот в это время уже отрабатываем сбросами, АГС, "зажигалками" (зажигательными боеприпасами - прим. ТАСС)", - отметил он.

В ведомстве уточнили, что бойцы созданных в подразделениях маневренных групп операторов БПЛА оснащены самыми современными беспилотниками. "Каждый день они выходят на задания. Операторы дронов-камикадзе обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели. Действуют подразделения и днем, и ночью", - сказали там.

Для того, чтобы системы РЭБ противника не могли противодействовать российским бойцам, добавили в Минобороны, военнослужащие перепрошивают свои дроны. Также они модифицируют их для увеличения дальности полета и грузоподъемности.

В ведомстве добавили, что операторы беспилотников-камикадзе на каждый выход с собой обязательно берут детекторы дронов, которые не только показывают появление объекта в небе, но и указывают на его модель.