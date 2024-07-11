Состояние переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) западных систем противовоздушной обороны (ПВО) является ужасающим. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

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Она пожаловалась на неисправности у большей части иностранных ПВО. А для ремонта неисправной техники украинские военные снимают детали с других исправных образцов.

До этого замкомандира взвода артиллеристов-десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Турист» рассказал, что на Херсонском направлении украинская артиллерия столкнулась с дефицитом снарядов, несмотря на поддержку со стороны Запада.

По словам десантников, за последний месяц заметно увеличилось количество дронов противника. Разведчик также рассказал о предполагаемом использовании Вооруженными силами Украины запрещенных веществ в зоне боевых действий.

Военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач рассказывал, что его бригада все еще не получила обещанную западную военную технику. Украинская армия испытывает снарядный голод, что значительно затрудняет работу артиллерии.