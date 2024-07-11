Лондон назвал размер военной помощи для Киева до 2031 года

Новый глава правительства Великобритании Кир Стармер заявил, что обещание экс-премьера Риши Сунака о ежегодном выделении как минимум £3 млрд ($3,85 млрд) на оказание военной помощи Киеву будет оставаться в силе до 2030-2031 финансового года, сообщает ТАСС.

По его словам, Лондон не только гарантирует, что Украина будет иметь достаточно финансовой помощи, чтобы планировать и обеспечивать оборону, но также в ближайшие недели передаст новый пакет помощи, включающий артиллерию и ракеты Brimstone.

Ранее в ходе визита в Киев Джон Хили, назначенный Стармером на пост главы Минобороны Великобритании, сказал, что Лондон передаст Вооруженным силам Украины 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 250 тыс. боеприпасов, 50 малых катеров, 40 машин разминирования и 61 бульдозер.