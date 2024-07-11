«Ситуация ужасающая»: В Раде заявили о проблемах с западными системами ПВО

Некоторые образцы западных систем ПВО, стоящих на вооружении ВСУ, вышли из строя из-за проблем с их ремонтом на Украине. Об этом заявила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

"Ситуация с ремонтами ужасающая, некоторые образцы западной техники [ПВО] уже все неисправны", - написала она в Telegram-канале.



По словам парламентария, чтобы отремонтировать неисправную машину, на Украине снимают детали с исправных аналогичных образцов. Она отметила, что из-за такого подхода в распоряжении военных не только становится меньше исправных образцов, но и снижается плотность системы ПВО. При этом после такого ремонта техника перестает работать за пару месяцев.

"Добавьте сюда коррупционные риски <...>. Динамика нарастает, и до конца года мы можем потерять абсолютное большинство ПВО по техническому состоянию, поскольку до сих пор <...> критически не систематизирована работа по ремонту и обслуживанию как внутри [страны], так и с партнерами", - предупредила Безуглая.



Депутат также посетовала на небольшой запас ракет для этих комплексов из-за скромных поставок со стороны партнеров Киева. Кроме того, согласно ее информации, военнослужащих из мобильных огневых групп ПВО, знающих местность вокруг критических объектов инфраструктуры, отправляют на передовую, а на их место порой присылают потрепанные подразделения, выведенные для ротации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по мнению Вашингтона, выделяемой Западом военной помощи Украине достаточно, чтобы удовлетворить ее потребности. Хотя до этого украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что дополнительных систем ПВО, обещанных союзниками Киеву, "не может быть достаточно".