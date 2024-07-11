НАТО продолжит вести активную работу в регионе Западных Балкан

Западные Балканы и регионы Черного моря имеют стратегическое значение для Североатлантического альянса, который продолжит вести активную работу с государствами региона, сообщает ТАСС со ссылкой на итоговую декларацию НАТО.

«Мы продолжим укреплять наш политический диалог и практическое сотрудничество с Западными Балканами в целях поддержки реформ, регионального мира и безопасности, а также противодействия вредоносному влиянию, включая дезинформацию, гибридные и киберугрозы, исходящие как от государственных, так и от негосударственных субъектов. Демократические ценности, верховенство закона, внутренние реформы и добрососедские отношения являются ключевыми для регионального сотрудничества и евроатлантической интеграции, мы надеемся на дальнейший прогресс в этом направлении. Мы подтверждаем нашу приверженность дальнейшему участию НАТО на Западных Балканах, в том числе через возглавляемые НАТО Силы для Косово (KFOR)», — говорится в документе.



Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что вооруженные силы страны продолжают укрепляться для обеспечения собственной независимости, в то время как НАТО ускоренными темпами реализует свои программы. Он указал на «огромное число представителей НАТО» в регионе.