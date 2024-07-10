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НАТО в итоговой декларации утверждает, что Украина находится на необратимом пути в альянс

НАТО в итоговой декларации утверждает, что Украина находится на необратимом пути к вступлению в Североатлантический альянс.

НАТО включила пункт о будущем Украины в итоговую декларацию
© globallookpress.com
"Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины - в НАТО", - утверждается в документе.

Из него также следует, что за последний год Украина добилась прогресса в вопросе реализации реформ.

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"По мере того, как Украина продолжает эту важнейшую работу, мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО", - утверждается в декларации, принятой на саммите альянса в Вашингтоне.

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