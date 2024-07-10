НАТО включила пункт о будущем Украины в итоговую декларацию

НАТО в итоговой декларации утверждает, что Украина находится на необратимом пути к вступлению в Североатлантический альянс.
"Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины - в НАТО", - утверждается в документе.
Из него также следует, что за последний год Украина добилась прогресса в вопросе реализации реформ.
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"По мере того, как Украина продолжает эту важнейшую работу, мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО", - утверждается в декларации, принятой на саммите альянса в Вашингтоне.