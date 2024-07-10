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США ищут подрядчика на разработку нового истребителя

Глава боевого воздушного командования США генерал Кеннет Уилсбах заявил, что Вашингтон намерен найти подрядчика на разработку новой платформы истребителя шестого поколения (NGAD) уже в 2024 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

США ищут подрядчика на разработку нового истребителя
© Lockheed Martin

Такое заявление он сделал во время своего выступления в организации Mitchell Aerospac. По словам Уилсбаха, в данный момент Пентагон ведет внутреннюю работу над платформой, но уже в этом году будет выбран подрядчик.

«Я ожидаю, что это произойдет в текущем году», — ответил Уилсбах на соответствующий вопрос.

Генерал также добавил, что Пентагон разрабатывает не одну новую модель, а целое «семейство систем». Впрочем, раскрывать дополнительные детали Уилсбах отказался.

Ранее стало известно, что США планируют разместить свое дальнобойное оружие в Германии.

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