США ищут подрядчика на разработку нового истребителя

Глава боевого воздушного командования США генерал Кеннет Уилсбах заявил, что Вашингтон намерен найти подрядчика на разработку новой платформы истребителя шестого поколения (NGAD) уже в 2024 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Такое заявление он сделал во время своего выступления в организации Mitchell Aerospac. По словам Уилсбаха, в данный момент Пентагон ведет внутреннюю работу над платформой, но уже в этом году будет выбран подрядчик.

«Я ожидаю, что это произойдет в текущем году», — ответил Уилсбах на соответствующий вопрос.



Генерал также добавил, что Пентагон разрабатывает не одну новую модель, а целое «семейство систем». Впрочем, раскрывать дополнительные детали Уилсбах отказался.

Ранее стало известно, что США планируют разместить свое дальнобойное оружие в Германии.