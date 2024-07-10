"Хезболла" готова остановить военные действия при прекращении огня в Газе

Лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла заявил, что прекращение огня в секторе Газа автоматически повлечет за собой остановку всех военных операций против Израиля, которые велись на вспомогательных фронтах - в Ираке, Йемене, Сирии и Ливане.

"Если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе, силы сопротивления остановят военные действия на юге Ливана вне зависимости от каких-либо договоренностей, механизмов или переговоров, - сказал шиитский политик в телеобращении, которое транслировал телеканал NBN. - На других вспомогательных фронтах [в Ираке, Йемене и Сирии] также установится спокойствие".



При этом Насрулла предупредил, что "если [премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху будет настаивать на продолжении битвы на ливанской границе, он станет виновником причиненного Израилю ущерба".

"Силы сопротивления, которые в течение суток могут выпустить сотни ракет и десятки беспилотников по Израилю, не боятся вступления в полномасштабный конфликт, - подчеркнул лидер "Хезболлах". - Мы готовы к отражению израильской агрессии и пустим в ход те вооружения, которые до сих пор не использовали в перестрелках с противником".



Как отметил Насрулла, шиитские отряды увеличили глубину ракетных ударов по израильской территории в ответ на ликвидацию своих полевых командиров.